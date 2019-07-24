2019/07/24 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاربعاء، الاستعداد للدخول في مفاوضات عادلة ومنطقية، لكنه قال: اننا لن نستسلم بذريعة التفاوض.واضاف “لم نفوت يوما فرصة للتفاوض والحوار، ولن نفوت أي فرصة في المستقبل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني:مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنطقية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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