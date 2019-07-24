ديمتروف يودع بطولة أتلانتا في مفاجأة مدوية

2019/07/24 | 11:05

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ديمتروف

حقق الجورجي كيفن كينج المصنف 405 عالميًا، مفاجأة مدوية بالتغلب على البلغاري جريجور ديمتروف- المصنف ثالث عالميًا سابقًا وبطل البطولة الختامية للموسم عام 2017- بمجموعتين دون رد بواقع (7-5) و(6-4)، ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة أتلانتا.

وقدم الجورجي مستوى مميزًا خلال المباراة، حيث تحصل على 23 نقطة لكسر إرسال البلغاري، وتمكن من ترجمة 7 نقاط منها إلى كسر الإرسال.

ويواجه كينج في الدور الثاني الأمريكي تايلو فريتز، في أول مواجهة بين الثنائي طوال مسيرتهما الاحترافية.

المصدر : كووورة

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