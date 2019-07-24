لليوم الخامس على التوالي.. الحشد والجيش يباشران بتطهير قرى شمال بغداد

2019/07/24 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قطعات اللواء 14 في الحشد الشعبي والجيش ، الأربعاء، بتطهير قرى شمال بغداد .وقال إعلام الحشد إن “قطعات اللواء 14 في الحشد الشعبي والجيش باشرت بعمليات اليوم الخامس من إرادة النصر لتفتيش وتطهير قرى شمالي بغداد”، مبينا ان “القطعات انطلقت لتفتيش وتطهير مناطق شمال بغداد وصولا الى قرى ناحية العبايجي شمال قضاء الطارمية”.[…]

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