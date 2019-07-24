بانوراما اليوم الثلاثاء 23 – 7 – 2019

2019/07/24 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: مديرية المرور تقرر الدوام أيام السبت لاستيعاب زخم المراجعين.هيئة الحج تواصل تفويج الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة.تجمع فتية أمير المؤمنين عليه السلام يفتتح معرضه السنوي الأول.إيرانيون بجامعة كاليفورنيا يبتكرون شريحة تدعم الجيل السادس للانترنت.الزراعة: نفوق الدجاج …

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