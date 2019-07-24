الفلاحي يرتدي لباس البراءة بقرار حكومي غامض

2019/07/24 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

اثار قرار الحكومة الاخير بنقل قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي المتهم بالتجسس الى مكان اخر الكثير من علامات الاستفهام .

وقال الخبير في الشأن السياسي حازم الباوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاربعاء، ان “الكثير من التساؤلات تحتاج الى اجوبة من قبل الحكومة حول اسباب نقل مهام قائد عمليات الانبار اللواء الركن (محمود الفلاحي) الى مكان آخر اذا ثبت بالتحقيقات برائته من التهم المتسوبة اليه”.

واضاف ان “حديث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن تبرئة الفلاحي وغلق التحقيق بشكل نهائي يبدو كانه منقوصا او مجتزءا، كون الامر بحاجة الى مزيد من الايضاحات للشعب”.

واوضح الباوي، ان “الشعب بحاجة الى الوقوف عن كثب حيال مجريات التحقيق التي جرت بشأن قضية التخابر كونها تتعلق بالامن الوطني الذي يعتبر لدى جميع الدول من المحرمات والممنوعات”.

KKK

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