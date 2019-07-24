التجارة تعلن انتهاء الموسم التسويفي لمحصول الحنطة

2019/07/24 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزارة التجارة، الأربعاء، عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام ٢٠١٩ بعد استكمال استلام الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “حددت يوم ٢٦ من تموز الحالي موعدا لايقاف التسويق عدا مركز (تسويق روڤيا ) في نينوى فيكون ايقاف التسويق فيه يوم ٢٨ من الشهر نفسه […]

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