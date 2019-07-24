2019/07/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد تنشر “كلكامش برس” مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لاغتيال نائب القنصل التركي في أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).