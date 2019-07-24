رونالدو الأغلى في التاريخ.. الصورة بـ875 ألف يورو

2019/07/24 | 11:11

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بغداد اليوم/ متابعة

يعرف كثيرون أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، يحتل المركز الأول ...





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