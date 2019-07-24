2019/07/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن القبض على 7 مخالفين لشروط الاقامة من جنسيات مختلفة.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس”نسخة منه إنه “تمكنت مفارز قسم الشرطة الدولية ضمن تشكيلات قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية العاملة في المحافظة، من القاء القبض على 7 مخالفين من جنسيات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 مخالفين لشروط الاقامة في كربلاء وكالة خطوة برس.

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