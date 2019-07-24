العثور على مضافة لداعش تحوي على اعتدة وعبوات ناسفة شمالي بغداد

2019/07/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديريةالحشد الشعبي، الاربعاء، العثور على مضافة لداعش تحوي مؤنا وأعتدة وعبوات ناسفة في الطارمية شمالي بغداد.

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