ناحية كنعان توجه رسالة للحكومة: مجاميع مسلحة تهاجم نقاطنا الامنية وسط تكتم مقصود

2019/07/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عضو مجلس ناحية كنعان جمال ناصر ، الاربعاء، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري، مشيرا الى ان النقاط الامنية في الناحية تتعرض على هجوم مسلح وسط تكتم مقصود.

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