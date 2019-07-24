الصناعة تحدد موعد بدء الإنتاج في مملحة البصرة

2019/07/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، أن مملحة البصرة ستباشر بالإنتاج في الأول من شهر آب المقبل.وقال مدير عام الشركة ماجد حميد غضيب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن شركته “أبرمت عقد تشغيل للغير مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لإعادة تأهيل وتحديث وتطوير مملحة البصرة”، مشيرا […]

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