وزارة التربية: 25 ايلول المقبل اول ايام العام الدراسي الجديد 2019-2020

2019/07/24 | 11:16

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(المستقلة) … اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، ان يوم 25 ايلول المقبل هو اول ايام العام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان ” وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019.”

وأضاف، ان ” الوزير وافق على العمل على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد”.

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