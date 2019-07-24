الرافدين يوضح الشروط الواجب توفرها بالموظفين الراغبين بالتقديم على السلف

2019/07/24 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمصرف حصل عليه موقع "الغدير"، ان" التقديم على السلف لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون الكترونيا وعن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات".واضاف ان" مبلغ السلفة التي تمنح للموظفين تكون ( 3 و5 و 10 ) ملايين دينار".واشار الى ان" التقديم على السلف يكون الكترونيا وبواسطة بطاقة الموظف الالكترونية حصرا والحصول عليها بطريقة سلسة وانسيابية عالية بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية في منحها ".انتهى..م.م

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