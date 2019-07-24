الدخيلي يتابع مراحل انجاز محطة كهرباء الناصرية الجديدة ويشدد على ضرورة على تسريع مراحل البناء

2019/07/24 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي

تابع النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي مراحل انجاز محطة كهرباء الناصرية الجديدة الواقعة في قضاء الناصرية , موجهاً بضرورة تسريع مراحل البناء لتسليم مشروع بإسراع وقت ممكن .

وقال الدخيلي ان ” مشروع محطة كهرباء الناصرية الجديدة المنفذ من قبل شركة (انكا) التركية وصل الى مراحل انجاز متقدمة تقدر بأكثر من (50) % , مبيناً ان المشروع سيعمل بطاقة انتاجية كلية تقدر ب 400 ميكاواط “.

واضاف ان ” مشروع الطاقة سيساهم بتحسين مستوى تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي , مبيناُ ان المحافظة استحصلت موافقة وزارة الكهرباء على تخصيص انتاج المحطة الجديدة لمحافظة ذي قار فقط “.

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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