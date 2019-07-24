أوتار القلب : تأملات فلسفية لشخصيات من ورق للمغربية نرجس العطار

2019/07/24 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثمان بوطسان باحث متخصص في الأدب الأفغاني المعاصر تعد رواية ’’ أوتار القلب ’’ للروائية المغربية نرجس العطار، الصادرة عن منشورات التوحيدي سنة 2018 من الأعمال الأدبية المميزة.تدور الرواية حول مجموعة من الشخصيات تربطها علاقة الحب والموسيقى والفن والفلسفة والانتظار.يمكن تأويلها من منظورين مختلفين : منظور أدبي سردي يتعلق بالشخصيات، الزمان والمكان، الأحداث …

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