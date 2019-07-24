رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزير الصحة التعاون في مجال مكافحة المخدرات

2019/07/24 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان سبل التعاون في مجال مكافحة المخدرات.وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “زيدان استقبل العلوان فضلا عن وكيل الوزارة ومدير عام معهد الطب العدلي”.واضاف أن “الجانبين

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