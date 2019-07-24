إثيوبيا تكشف التآمر والاجتماعات السرية في الدوحة لإفشال المفاوضات

2019/07/24 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية سودانية أن القوى المنتمية إلى الحركة الإسلامية في السودان ضاعفت تحركاتها لعرقلة المفاوضات، ومنع انتقال سياسي خال من العناصر الإسلامية ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من فساد خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر حسن البشير.وقالت المصادر في تصريح إن محاولات تخريب الاتفاق تتم بدعم مباشر من قطر التي لا تخفي قلقها من …

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