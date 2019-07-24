التجارة: هذه المحافظة حققت المركز الاول في تسويق الحنطة بواقع 600 الف طن

2019/07/24 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة عن تقدم محافظة نينوى في تسويق مادة الحنطة بعد ان تجاوزت الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين الى اكثر من 600 الف طن لغاية 22 تموز الجاري.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على تسويق المحافظة قاسم حمود، إن “محافظة نينوى تحقق تقدما للوصول الى المركز الاول في تسويق مادتي […]

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