دراسة جديدة: تغير المناخ يهدد بانقراض جماعي للحيوانات وخصوصا الطيور

2019/07/24 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حذرت دراسة علمية نشرت حديثا من خطر انقراض جماعي للحيوانات، وتحديدا الطيور منها، بسبب التغير المناخي نظرا لعدم قدرتها على التكيف بسرعة كافية.ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن الدراسة التي اصدرها معهد لايبنتس لأبحاث الحيوان والحياة البرية قولها إن “الحيوانات لا تتكيف بسرعة كافية لمواكبة التغير المناخي […]

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