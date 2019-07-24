رئيس وزراء جديد لبريطانيا.. تغييرات ستطال العراق

2019/07/24 | 11:52

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بعد أن فاز بوريس جونسون (امس الثلاثاء) بالتصويت على زعامة حزبه "المحافظين" ليصبح بالتالي رئيس الوزراء البريطان...

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