2019/07/24 | 11:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس وزراء جديد لبريطانيا.. تغييرات ستطال العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد أن فاز بوريس جونسون (امس الثلاثاء) بالتصويت على زعامة حزبه "المحافظين" ليصبح بالتالي رئيس الوزراء البريطان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس وزراء جديد لبريطانيا.. تغييرات ستطال العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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