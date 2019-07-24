العطية يثني على جهود أمير المدينة المنورة في تطوير منفذ عرعر

2019/07/24 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ خالد العطية ،اليوم الاربعاء، على جهود أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان في حسن استقبال الحجاج العراقيين وتطوير منفذ عرعر الحدودي بين العراق والمملكة السعودية.

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