الكشف عن قرار نيابي بشأن قانونين يخصان النزاهة والفساد

2019/07/24 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن اتخاذ قرار بدمج قانون هيئة النزاهة مع مشروع قانون الكسب غير مشروع للخروج بقانون موحد .وقال عضو اللجنة هشام السهيل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب تعمل حاليا على دمج قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع بقانون”.وأضاف السهيل، أن “انضاج القانونين بقانون واحد […]

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