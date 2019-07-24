اعتقال متهم هارب ومحكوم بالإعدام في ميسان

2019/07/24 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الأربعاء، بإلقاء القبض على هارب ومحكوم بالإعدام في ميسان.

وقال معن، في بيان، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على احد المتهمين الهاربين والمحكوم بالإعدام وفق احكام 406، في محافظة ميسان"، مبينا أنه "تم اتخاذ بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

وأضاف الناطق الرسمي، أن "العملية تمت بمتابعة ميدانية مستمرة، واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة".انتهى1

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