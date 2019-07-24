المصرف العراقي للتجارة يقرض وزارة التجارة 1.4 تريليون دينار

2019/07/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاربعاء، عن إقراضه وزارة التجارة 1.4 تريليون دينار.

وذكر المصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، انه “سيقيم المصرف العراقي للتجارة عصر اليوم الاربعاء، مؤتمرا صحفيا حول اعلان اقراض مبلغ ١.٤ تريليون دينار الى وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام ٢٠١٩”.

ودعا المصرف بحسب البيان “وسائل الاعلام الى الحضور الى مبنى الادارة العامة للمصرف في شارع الرشيد وسط بغداد”.

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