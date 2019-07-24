2019/07/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/إعلام القضاء

أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه صباح اليوم الاربعاء المصادف 24/7/2019 معالي وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان فضلا عن وكيل الوزارة ومدير عام معهد الطب العدلي.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “الجانبين بحثا سبل التعاون بين القضاء ووزارة الصحة وبقية مؤسسات الدولة المعنية في موضوع مكافحة المخدرات وتقديم الدعم للمؤسسات الصحية لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وزير الصحة) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وزير الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).