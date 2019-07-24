2019/07/24 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، انه إذا تراجعت بريطانيا عن الأفعال الخاطئة في جبل طارق فستتلقى ردا ملائما من إيران.وبين أن “المسؤولية الرئيسية عن حماية مضيق هرمز والخليج الفارسي تقع على إيران والدول المجاورة”، مضيفا “العالم يجب أن يشكر الحرس الثوري الإيراني لحفاظه على الأمن بمضيق هرمز”.ولفت اللا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: احتجاز الحرس الثوري الناقلة التي ترفع علم بريطانيا كان عملا “قويا ودقيقا واحترافيا” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: احتجاز الحرس الثوري الناقلة التي ترفع علم بريطانيا كان عملا “قويا ودقيقا واحترافيا”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: احتجاز الحرس الثوري الناقلة التي ترفع علم بريطانيا كان عملا “قويا ودقيقا واحترافيا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).