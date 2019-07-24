نائبة عن كتلة صادقون تكشف عن وجود مايقارب الـ2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم

2019/07/24 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي عن وجود مايقارب الـ2000 خريج حصلوا على شهاداتهم من جامعات خارج العراق لم تقم وزارة التعليم بالاعتراف بها .وقالت الحبوبي في بيان انه” يوجد العديد من خريجي الصيدلة وكليات الطب الذين حصلوا على شهاداتهم في خارج العراق بعد معاناة طويلة “,مشيرة الى ان” لجنة الخبراء في […]

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