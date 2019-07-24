روحاني: طهران مستعدة للتفاوض في هذه الحالة

2019/07/24 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن “طهران مستعدة للتفاوض لكن ما لم تكن المفاوضات تعني الاستسلام”.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم السبت عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.من جهته اكد […]

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