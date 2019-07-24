انتبه.. 6 مشاكل يسببها وضع الكمبيوتر المحمول على قدميك

2019/07/24 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تعتبر عادة وضع جهاز الكمبيوتر المحمول على القدمين والجلوس لساعات طويلة بهذه الوضعية من العادات المنتشرة بكثرة سواء في الأماكن العامة وأماكن العمل، إلى أن الكثيرين يجهلون ما قد يسببه وضع الجهاز على القدمين من أمراض قد تكون خطيرة في بعض الأحيان.وتعتبر عادة وضع الكمبيوتر المحمول على القدمين لمشاهدة الأفلام وغيرها أو […]

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