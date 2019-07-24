2019/07/24 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد مصرف الرافدين ،اليوم الاربعاء، ان التقديم على السلف لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون الكترونيا وعن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “مبلغ السلفة التي تمنح للموظفين تكون ( 3 و5 و 10 ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق التقديم الالكتروني على السلف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق التقديم الالكتروني على السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).