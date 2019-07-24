ادارة الميناء تكشف عن محتوى تقارير المدرب الروماني تيتا

2019/07/24 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت ادارة نادي الميناء الرياضي، عن التقرير الفني المقدم من المدرب الروماني تيتا فاليرو الذي جاء فيه عدد من الملاحظات الإيجابية و السلبية بعد أن تمكن من تقييم الفريق بشكل تام .و قال مشرف فريق كرة القدم في النادي جهاد الطاهر في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، “اطلعنا على التقرير الفني الذي […]

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