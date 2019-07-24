البرلمان يعقد آخر جلساته غدا قبل الدخول بعطلة تمتد إلى ايلول المقبل 

2019/07/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت اللجنة القانونية النيابية, الاربعاء, ان جلسة يوم غد الخميس ستكون اخر جلسة من مدة التمديد وسيتمتع البرلمان بعطلة تشريعية وسيباشر في فصل تشريعي جديد في الثالث من ايلول المقبل, مشيرة الى ان جلسة الغد ستكون جلسة اعتيادية ولن تناقش أي موضوع او قضية مهمة.وقال عضو اللجنة النائب سليم همزة في تصريح لـ/المعلومة/، […]

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