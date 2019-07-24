الخدمات النيابية تطالب باستبدال مدراء الدوائر الخدمية في ذي قار

2019/07/24 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب، وليد السهلاني، وزير البلدات باستبدال كافة مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار، وخاصة المسؤول عن

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