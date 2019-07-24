إجراءات احترازية تحسبا لفيضانات مقبلة

2019/07/24 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أعلن مركز إنعاش الاهوار في ذي قار، الأربعاء، عن تدابير وإجراءات احترازية لاستيعاب وتخزين كميات المياه الواصلة إلى المحافظة والاستفادة منها خلال

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