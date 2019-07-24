رابطة المصارف الخاصة تنظم ورشة مجانية بالتعاون مع DELL العالمية

2019/07/24 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاربعاء، ورشة "التكنولوجيا المعاصرة في القطاع المالي والمصرفي".

ونُظمت الورشة بالتعاون مع شركة DELL العالمية لتقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بأحدث التقنيات المصرفية.

وتناولت الورشة عدد من المحاور ومنها "التحول الى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الحسابية الخاصة داخل المصارف والمؤسسات المالية".

كما تناولت ايضاً محور "عصرنة أنظمة المعلومات" و محور "إنشاء استراتيجية لحماية المعلومات".

واستهدفت الورشة مدراء أقسام تقنية المعلومات في المؤسسات المصرفية والمالية.

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