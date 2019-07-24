الكمارك :تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية مقترح من وزارة التجارة صادق عليه مجلس الوزراء

2019/07/24 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاربعاء، توضيحا حول تصديق شهادة المنشأ.وقالت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناء على توصية وزارة التجارة /دائرة العلاقات الأقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء و الذي اقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ […]

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