الشركة العامة للصناعات التعدينية تعلن عن بدء الإنتاج في مملحة البصرة مطلع شهر آب المقبل

2019/07/24 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أن مملحة البصرة ستباشر بالإنتاج في الأول من شهر آب المقبل.وأوضح مدير عام الشركة ماجد حميد غضيب بحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم , بأن شركته أبرمت عقد تشغيل للغير مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتحديث وتطوير مملحة البصرة ، مشيرا إلى أن […]

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