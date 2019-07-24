الكمارك … تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية مقترح من وزارة التجارة صادق عليه مجلس الوزراء

2019/07/24 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٢٤ ان المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناءا على توصية وزارة التجارة /دائرة العلاقات الأقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء و الذي اقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ .وقالت الهيئة في بيان لها ، ان قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ […]

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