الانبار تعلن عن غلق 10 مخيمات للنازحين جنوبي الفلوجة

2019/07/24 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة ، الاربعاء، عن اغلاق 10 مخيمات للنازحين في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال ابو ريشة في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القيادات الامنية اغلقت 10 مخيمات من مخيمات قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، من مجموع 31 […]

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