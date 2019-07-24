النفط يصعد بالأسواق العالمية بفعل ثلاثة اسباب

2019/07/24 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو واحد بالمئة أيضا في الجلسة السابقة.

وانخفض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو تموز، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونا، بحسب ما أعلنه معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء.



يأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزون يوم الأربعاء.

وقال محللون إن احتمال استئناف محادثات التجارة الصينية الأمريكية ساهم في دعم الأسعار.

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