رسميًا.. أستون فيلا يُعلن التعاقد مع تريزيجيه

2019/07/24 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أستون فيلا الانكليزي اليوم الاربعاء عن تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قادمًا من صفوف نادي قاسم باشا المنافس في الدوري التركي لكرة القدم .

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