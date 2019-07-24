مكتب الخامنئي: بريطانيا ارسلت وسيطا إلى إيران

2019/07/24 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، الأربعاء، أن بريطانيا أرسلت وسطاء إلى إيران للإفراج عن ناقلتها المحتجزة.ونقلت وكالة “تسنيم” عن كلبايكاني قوله، إن الحرس الثوري الإيراني “مرغ رأس لندن بالتراب من خلال توقيف ناقلة النفط البريطانية.” وأضاف أن “الدولة التي كانت تعين في إيران المحامي والوزير بلغ […]

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