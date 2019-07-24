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نائبة تكشف عن وجود مايقارب الـ2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم


نائبة تكشف عن وجود مايقارب الـ2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم
2019/07/24 | 12:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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