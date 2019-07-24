شرطة نفط الشمال تحبط محاولة للتهريب من حقول كركوك

2019/07/24 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة للتهريب من حقول كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” إنه “بأشراف مباشر من قبل العميد محمد طاهر مدير شرطة نفط الشمال وفي ساعات متأخرة من الليل أبطال فوج شرطة نفط كركوك يحبطون محاولة فاشلة لتهريب النفط من خط الأنبوب الناقل

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