2019/07/24 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، ان المطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية جاء بناءً على توصية وزارة التجارة دائرة العلاقات الأقتصادية الخارجية الى مجلس الوزراء و الذي اقره في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ في ايار الماضي .وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان “قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك توضح:تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية مقترح من وزارة التجارة صادق عليه مجلس الوزراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك توضح:تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية مقترح من وزارة التجارة صادق عليه مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك توضح:تصديق شهادة المنشأ من الملحقيات التجارية مقترح من وزارة التجارة صادق عليه مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).