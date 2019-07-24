“بالفديو”.. عبد المهدي يناقض نفسه بتصريحين مختلفين بغضون 48 ساعة!

2019/07/24 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان لدى وزير الدفاع الجواب المناسب بشأن قضية التسجيل المنسوب الى قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي، الذي يشير الى اتهامه بالتخابر مع وكالة المخابرات المركزية الاميركية (CIA).وكان عبد المهدي قد قال في وقت سابق من يوم 23 تموز / يوليو 2019 على إحدى المحطات الفضائية […]

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