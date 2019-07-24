العطية يعرب عن شكره لامير المدينة المنورة لدوره في تطوير منفذ عرعر وبقائه مفتوحا أمام المعتمرين والتبادل التجاري

2019/07/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب رئيس بعثة الحج الشيخ خالد العطية عن شكره وتقديره لأمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان لدوره في تطوير منفذ عرعر وبقائه مفتوحا أمام المعتمرين والتبادل التجاري .وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، في بيان اليوم، ان رئيس بعثة الحج الشيخ خالد العطية التقى امير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان […]

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