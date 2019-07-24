2019/07/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، الأربعاء، عن إنجاز ملاكاتها أعمال نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة (٢٥ ام.في.اي ) وادخلها للعمل تجريبا في وقت قياسي.وقال مدير عام الشركة المهندس ” زياد علي فاضل ” بان مشروع المحطة ضمن مجموعة مشاريع الخطة الطارئة في محافظة البصرة ، مشيرا، الى ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نقل كهرباء الجنوب ” إنجاز نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة (٢٥ ام. في. اي ) وادخلها للعمل تجريبا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة نقل كهرباء الجنوب ” إنجاز نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة (٢٥ ام. في. اي ) وادخلها للعمل تجريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).