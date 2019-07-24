2019/07/24 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، الأربعاء، عن إنجاز ملاكاتها أعمال نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة (٢٥ ام.
في.
اي ) وادخلها للعمل تجريبا في وقت قياسي.
وقال مدير عام الشركة المهندس ” زياد علي فاضل ” بان مشروع المحطة ضمن مجموعة مشاريع الخطة الطارئة في محافظة البصرة ، مشيرا، الى ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نقل كهرباء الجنوب ” إنجاز نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة (٢٥ ام. في. اي ) وادخلها للعمل تجريبا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في.
اي ) وادخلها للعمل تجريبا في وقت قياسي.
وقال مدير عام الشركة المهندس ” زياد علي فاضل ” بان مشروع المحطة ضمن مجموعة مشاريع الخطة الطارئة في محافظة البصرة ، مشيرا، الى ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نقل كهرباء الجنوب ” إنجاز نصب وتشغيل متنقلة شط العرب سعة (٢٥ ام. في. اي ) وادخلها للعمل تجريبا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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