بالصور.. طبابة الحشد تواكب تقدم القطعات العسكرية في محاور عمليات إرادة النصر الثانية

2019/07/24 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طبابة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن تواصلها بمواكبة القطعات العسكرية في محاور عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد، فيما بينت أنها تقدم الخدمات الطبية لجميع القوات.وقال موفدنا انه "ضمن اليوم الخامس من عمليات إرادة النصر الثانية تواصل طبابة الحشد الشعبي مواكبتها القطعات العسكرية في محاور العمليات لتطهير مناطق شمالي بغداد ", مبينا ان "مفارز ...

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